Manisaspor 1-2 Giresunspor / Maç özeti

Manisaspor'u deplasmanda mağlup eden Giresunspor, zirve yarışını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Manisaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

Manisaspor: İsmail, Mikic, Dimov, Erman, Ufuk, Metin, Sebaihi (Ozan dk. 56), Umut (Savaş dk. 86), Gökhan, Perovic (Mertan Caner dk. 71) Bahattin

Giresunspor: Eser, Hüsamettin, Özgür, Onur, Berkan, Nascimento, Dimitriadis, Solomon Abwo, Dilaver (Lopes dk. 56), Recep (Isaac dk. 73), Özgür Can (Rızvan dk. 84)

Goller: Recep (dk. 21), Özgür Can (dk. 29 pen.) (Giresunspor), Bahattin (dk. 35) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Metin, Dimov, Sebaihi, Gökhan (Manisaspor), Dimitriadis (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada savunması arkasına atılan topa hareketlenen Recep'in ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

GOOOOL! 21. dakikada Dimitriadis'in Manisaspor savunmasının arkasına attığı pasta meşin yuvarlağı önüne alarak ceza sahası içerisine giren Recep'in penaltı noktası yakınlarında yerden şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Dimov'un ceza sahası içerisinde Özgür Can'a yaptığı faul sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı kararı verdi

GOOOOL! 29. dakikada penaltı atışını kullanan Özgür Can, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

GOOOOL! 35. dakikada Metin'in ara pasında topla buluşan Bahattin'in ceza sahası içerisinde yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

54. dakikada Manisaspor atağında ceza sahası içerisinde Bahattin'in kaleci Eser'in üzerinden aşırttığı topu çizgi üzerinde Giresunspor savunması önledi.

59. dakikada Bahattin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

81. dakikada Giresunspor’da Lopes, pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

90+2. dakikada Manisaspor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önüne alan Isaac’ın ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.