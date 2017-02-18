Medipol Başakşehir – Gaziantepspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantepspor karşı karşıya geliyorlar. Başlama saati 16:00 olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.
Son 3 maçta 2 yenilgi alan Başakşehir, Kasımpaşa’ya karşı aldığı 4-0’lık yenilginin izlerini silmek istiyor.
Kadrolar:
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Mossoro, İrfan Can, Mustafa
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Elyasa, Siarhei, Da Silva, Barış Yardımcı, Sefa Yılmaz, Fatau, Marcio Junior, Ghilas