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GAZİANTEPSPOR
18 Şubat 2017 15:59
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Medipol Başakşehir – Gaziantepspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, zirve takibini Gaziantepspor'u yenerek sürdürmek istiyor.
15:0918 Şubat 2017
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Medipol Başakşehir – Gaziantepspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantepspor karşı karşıya geliyorlar. Başlama saati 16:00 olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Son 3 maçta 2 yenilgi alan Başakşehir, Kasımpaşa’ya karşı aldığı 4-0’lık yenilginin izlerini silmek istiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIİstanbul Başakşehir – Gaziantepspor

Kadrolar:

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Mossoro, İrfan Can, Mustafa

Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Elyasa, Siarhei, Da Silva, Barış Yardımcı, Sefa Yılmaz, Fatau, Marcio Junior, Ghilas

MAÇ BAŞLIYOR

 

Etiketler
Başakşehir canlı izle canlı skor Gaziantepspor süper lig
Son güncelleme: 15:56 | 18.02.2017
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