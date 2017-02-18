Ne varsa Beşiktaş’ta var

Avrupa Ligi gecesinde galip gelen tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA sıralamasındaki yeri kritik olan Türkiye için adeta bayrağı sırtlamış durumda...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva deplasmanından 3-1'lik zaferle dönen Beşiktaş, turun kapısını ardına kadar açmasının yanı sıra ülke puanına da büyük katkıda bulundu. Siyah-beyazlılar, 2016-17 UEFA kulüpler sıralamasında 13 bin 580 puanla 21'inci basamağa yükselirken, Rusya'da Krasnodar'a 1-0 kaybeden F.Bahçe 33'üncülüğe geriledi. Osmanlı'nın ise deplasmanda Olympiakos ile golsüz berabere kaldığı Avrupa Ligi gecesinde temsilcilerimiz arasında tek galibiyeti elde eden Beşiktaş, UEFA ülke sıralamasında puanımızın 37.400'e çıkmasında başrolü oynadı.

Beşiktaş Avrupa`da zirveye oynuyor Avrupa'nın en büyük sekiz ligindeki şampiyonları inceleyen KPMG Futbol Benchmark ekibi zirvedeki takımları karşılaştırdı. Geçen sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Beşiktaş yeni stadı, sponsorluk anlaşmaları ve iyi işleyen mali yapısıyla zirveyi zorlayacak görünüyor. İlgili Haberi Oku

Türkiye, 10'uncu basamaktaki yerini koruyup 9. sıradaki Belçika'yı (39.400 puan) takibini sürdürdü. Deplasmanda Rostov'a 4-0 yenilen Sparta Prag ile Avrupa'da yoluna devam eden Çek Cumhuriyeti, 3.825 puan gerimizde 32.975 puanla 11. sırada bulunuyor. Temsilcisi kalmayan 12. sıradaki İsviçre'nin de Türkiye'yi yakalama şansı yok. Kara Kartal, gelecek sezon Devler Ligi'ne iki takımla katılma ve lig şampiyonumuzun direkt gruplarda yer alma mevzilerini (Son 5 senedeki performanslara göre oluşturulan klasmanda ilk 12'de olmak gerekiyor) korumamızda adeta bayraktar oldu.

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REKOR CANAVARI

– Geçen sezon 43 maçta 17 gol atan Cenk Tosun, bu sezon ise 29. resmi maçında bu istatistiği yakaladı.

– Beşiktaş kariyerinde ilk 11'de başladığı 44 resmi maçta 35 gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise ilk 11 çıktığı 4 maçta 5 gollük (1'i asist) katkıda bulundu.

– Son 10 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırıp ulaşılması güç bir performansa imza attı.

– Bu sezon 29 isabetli şutta 17 gol atarak yüzde 59'luk başarı yakaladı.

-Avrupa kupalarında 5 gole ulaşıp, siyah-beyazlı formayla 4 gol atan Sergen Yalçın, Nobre ve İbrahim Akın'ı geride bıraktı