Olympiakos maçında Ülker Sports Arena kapalı gişe

THY Euroleague'in 23. haftasında 23 Şubat Perşembe günü Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe ile Olympiakos karşılaşmasının biletleri tükendi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konula ilgili yapılan açıklama şöyle:

“23 Şubat Perşembe akşamı 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olimpiakos karşılaşmasının, satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”

Euroleague’de geride kalan 22 hafta Olympiakos 16 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan’da oynanan son maçı Olympiakos 71-62 kazanmıştı.