Özgür Çek: Galatasaray’ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim

Çaykur Rizesporlu Özgür Çek, frikik golü attığı Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da frikik golün atan Özgür Çek, mücadeleyi değerlendirdi.

Özgür’ün yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“İlk yarı çok fazla istediğimizi yapamadık. Galatasaray’ın kontrolünde geçti. İkinci yarı ise iyiydi. Galatasaray’ı çok iyi analiz ettik. Bütün hafta bu maça hazırlandık. Biz bu maç 1 puan kazanmadık, 2 puanı kaçırdık. Galatasaray’ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim. Duran topları yorgun olmama rağmen Hikmet hoca antrenmanda çalıştırıyor. Umarım bundan sonra devamı da gelir.”