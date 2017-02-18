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ÇAYKUR RİZESPOR
18 Şubat 2017 19:01
ÇAYKUR RİZESPOR
1 - 1
GALATASARAY
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Özgür Çek: Galatasaray’ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim

Çaykur Rizesporlu Özgür Çek, frikik golü attığı Galatasaray maçı sonrasında konuştu.
21:0818 Şubat 2017
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Özgür Çek: Galatasaray’ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da frikik golün atan Özgür Çek, mücadeleyi değerlendirdi.

Özgür’ün yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“İlk yarı çok fazla istediğimizi yapamadık. Galatasaray’ın kontrolünde geçti. İkinci yarı ise iyiydi. Galatasaray’ı çok iyi analiz ettik. Bütün hafta bu maça hazırlandık. Biz bu maç 1 puan kazanmadık, 2 puanı kaçırdık. Galatasaray’ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim. Duran topları yorgun olmama rağmen Hikmet hoca antrenmanda çalıştırıyor. Umarım bundan sonra devamı da gelir.”

Etiketler
Çaykur Rizespor galatasaray özgür çek
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