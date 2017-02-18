Real Madrid’in keyfi yerinde

Hafta içinde Napoli'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kapısını ardına kadar açan Real Madrid, ligde de Espanyol'u 2-0'a geçerek rakipleriyle farkı korudu.

İspanya La Liga’nın 23. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol’u konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

33. dakikada Morata’nın golüyle ilk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi takım, uzun bir sakatlık döneminden sonra kadroya dönen Gareth Bale ile noktayı koydu.

71. dakikada Morata’nın yerine oyuna giren Galli yıldız, 83. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi. İki golde de asist Isco’dan geldi.

İki maçı eksik olan Real Madrid 52 puanla liderliğini sürdürdü. Espanyol ise 32 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada kaldı.