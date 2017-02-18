Rıdvan Dilmen: Arena’da herkes hocalık yapar

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, Igor Tudor'a yüklenerek, "Türk Telekom Arena'da herkes antrenörlük yapar." dedi.

Çaykur Rizespor – Galatasaray maçını değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Igor Tudor’u bombaladı… İşte Dilmen’in dikkat çeken açıklamaları:

“Galatasaray topla oynadı ancak kendi sahasında. Bruma yok diye Galatasaray uçuyor mu? Bir oyun üstünlüğü yok. G.Saray, Beşiktaş maçının önemi için kazanması gerekirdi. Rize’de Kweuke olmasın uzak ara ligin en zayıf takımı. Hiç tartışmıyorum. 12 tane yabancı oyuuncu var Kweuke dışında hepsi mi kötü?

TUDOR FANTEZİ YAPTI!

Josue’yi neden çıkarıyorsun? Ofansif olarak eksildiler. Golü attıran ve topu taşıyan adamı aldı. Josue, Galatasaray ayarında değil ama Selçuk, De Jong, Tolga ile kaleye gidemezsin. Tudor hep defans oyuncuları soktu oyuna. 8 defansif oyuncuyla oynuyor. Bir de yeni bir sol bek (Semih Kaya) yaratıyor. Tudor bir fantezi yaptı.

ARENA’DA HERKES HOCALIK YAPAR!

Büyük takım antrenörlüğü başka bir şeydir. Burası Karabük değil. Boşuna deplasmanda 4 puan almamış Tudor. TT Arena’da herkes hocalık yapar.

BENİ Mİ İDARE EDECEKSİN!

Ters baktı diye kadroya almamış. Bruma Galatasaray’ın en etkili 2 oyuncusundan biri. Onu idare edemeyeceksin de beni mi idare edeceksin?”