Şanlıurfaspor 2-2 Göztepe / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Göztepe deplasmanda Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede Şanlıurfaspor, 33. dakikada Batuhan Artarslan ve 58. dakikada Artun Akçakın’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. 90. dakikada Umut Nayir farkı 1’e indirdi. 90+5’te bir kez daha sahneye çıkan Umut takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından 37 puana yükselen Göztepe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Şanlıurfaspor ise 23 puanda kaldı.

Şanlıurfaspor 2-2 Göztepe

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Sinan Ören (xx)- Hasan (xxx), Abdülaziz (xxx) (Dk.81 Mertcan), Marc (xx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Kağan (xx), Ndongala (xx) (Dk.46 Halil xx), Batuhan (xx) (Dk.32 Artun xxx), Cemil (x), Şaban (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx)- Emre (xx) (Dk.46 Umut xxx), Leo (xxx), Hakan (xx), Kobakhidze (xx) (Dk.55 Sinan Özkan xx), Adis (xx), Murat (xx), Halil (xx), Canberk (xx) (Dk.81 Lokman), Gencer (xx), Tayfur (xx)

GOLLER: Dk.34 Hasan, Dk.57 Artun, (Şanlıurfaspor), Dk.90+3 (penaltı) ve Dk.90+5 Umut (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk.90 Cemil (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Artun, Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Hakan, Gencer, Adis, Murat, Sinan Özkan (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Hakan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kobakhidze’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla oyun dışına çıktı.

23. dakikada Şaban’ın ceza sahası dışında ortasına iyi yükselen Abdülaziz’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

34. dakikada Ndongala’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

56. dakikada Sinan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adis’in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

57. dakikada Hasan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Artun’un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

90. dakikada Cemil, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve gördüğü kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı.

90+3. dakikada kaleci Sinan’ın, rakibi Leo’ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut’un vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

90+5. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Umut, bekletmeden plase vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.