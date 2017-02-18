Sasa Filipovski: Zor bir maç kazandık

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, kazandıkları Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray Odebank, rakibi Banvit’e 71-68 mağlup oldu. Maç sonunda basın açıklaması düzenleyen Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, oyunun kontrolünü son periyotta ele aldıklarını ifade ederek zor bir maç kazandıklarını söyledi.

Galatasaray’ın oyunun genelindeki agresifliği ve defanstaki sertliğinden dolayı biraz bocaladıklarını da aktaran Filipovski, “Jordan’ın oyunu kontrol etmesiyle toparladık biraz. Biz buraya savaşmaya ve bir rüyayı gerçekleştirmeye geldik. Bizim gibi nispeten daha küçük takımlarının zorlu bir rüyası olduğuna inanıyorum biz de buraya bunu gerçekleştirmeye geldik” diye konuştu.