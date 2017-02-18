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Seramiksan 3-1 Sarıyer BB / Maç özeti

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Seramiksan, 17. haftada play out potasındaki Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
19:2018 Şubat 2017
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Seramiksan 3-1 Sarıyer BB / Maç özeti

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 20-25, 25-17 ve 25-15’lik skorlarla sona erdi. Ligin ilk yarısında 3-1 yenildiği rakibinden rövanşı aynı skorla alan Seramiksan bu galibiyetle puanını 15’e yükseltti. Seramiksan galibiyet sevincini taraftarlarıyla birlikte paylaştı. Seramiksan gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak.

Seramiksan 3-1 Sarıyer Belediyespor

SALON: Yıldırım Beyazıt

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

SEREMİKSAN: Cansu (xxx), Nizetich (xxx), Selime (xxx), Meryem (xxx), Tow Arnett (xxxx), Krsmanovic (xxx), Sedef (L) (xxx) (Desislava xx)

SARIYER BELEDİYESPOR: Arelya (xx), Esra (xx), İvana (xx), Eva (xx), Selin (xx), Melike (xxx), Funda (L) (xx) (Çağla (xx), Zülfiye (xx), Miniriye (xx), Rida (x)

SETLER: 25-22, 20-25, 25-17, 25-15

SÜRE: 112 dakika (30, 27, 29, 26)

 

 

 

Etiketler
sarıyer belediyespor Seramiksan Vestel Venüs Sultanlar Ligi
Son güncelleme: 19:21 | 18.02.2017
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