Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz kadro dışı

Bursaspor, Kayserispor yenilgisi sonrasında radikal kararlar aldı. Mutlu Topçu ve yönetim bir araya gelerek iki oyuncunun kadro dışı kalması yönünde karar aldılar.

Kötü gidişe dur diyemeyen Bursaspor’da Kayserispor yenilgisi sonrasında çarşı karıştı. Yönetim ve teknik heyet, Sercan Yıldırım ile maçta kırmızı kart gören Deniz Yılmaz’ı kadro dışı bıraktı.

Yeşil-beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Futbolcularımızdan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu’nun kararıyla kadro dışı bırakılmışlardır. Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'a ayrıca para cezası da uygulanacaktır.”

“Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir.”

`Terket bu şehri` Bursaspor'da Kayserispor maçında kırmızı kart gören Deniz Yılmaz'a bir taraftar büyük tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku