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BURSASPOR
17 Şubat 2017 19:01
KAYSERİSPOR
2 - 0
BURSASPOR
MAÇ ÖZETİ
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‘Terket bu şehri’

Bursaspor'da Kayserispor maçında kırmızı kart gören Deniz Yılmaz'a bir taraftar büyük tepki gösterdi.
10:1918 Şubat 2017
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‘Terket bu şehri’

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a mağlup olan Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında yer alan Deniz Yılmaz, havaalanında şok bir tepkiyle karşılaştı. Yenişehir Havaalanına gelen bir taraftar, Deniz'e yönelik, “Seni bu takımda istemiyorum. Bursa'yı terk et” şeklinde tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan golcü oyuncu Deniz Yılmaz, eleştirilerin odak noktasındaki isim olurken, deneyimli oyuncu Bursa Yenişehir Havaalanında ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Etiketler
bursaspor Deniz Yılmaz
Son güncelleme: 10:24 | 18.02.2017
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