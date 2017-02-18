‘Terket bu şehri’

Bursaspor'da Kayserispor maçında kırmızı kart gören Deniz Yılmaz'a bir taraftar büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a mağlup olan Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında yer alan Deniz Yılmaz, havaalanında şok bir tepkiyle karşılaştı. Yenişehir Havaalanına gelen bir taraftar, Deniz'e yönelik, “Seni bu takımda istemiyorum. Bursa'yı terk et” şeklinde tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan golcü oyuncu Deniz Yılmaz, eleştirilerin odak noktasındaki isim olurken, deneyimli oyuncu Bursa Yenişehir Havaalanında ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.