Tudor ilk krizini Bruma ile yaşadı! Kadroya alınmama sebebi…

Galatasaray'da sezonun flaş ismi Bruma, Çaykur Rizespor maçı kadrosua alınmadı. Portekizli futbolcunun Rize deplasmanına neden götürülmediği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda Bruma’nın olmaması dikkat çekti. Bruma’nın nedan kadroya alınmadığı ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki Bruma neden kadroda yok?

YEDEK KALINCA GİTMEK İSTEMEDİ!

Bruma Igor Tudor’un göreve başladığı ilk gün antrenmanın bazı bölümlerinde ağrıları olduğu için takımdan ayrı çalışmıştı. Portekizli futbolcu hafta içinde gerçekleşen diğer çalışmalarda da isteksiz tavırları ile dikkat çekti. Bu nedenle yeni teknik direktör Igor Tudor Bruma’yı son idmanda yedek kadroda oynattı. Hırvat teknik adam kanatlarda Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues’e şans verdi.

Çaykur Rizespor maçında 11’e alınmayacağını öğrenen Bruma ise kapris yaptı. Portekizli futbolcu teknik ekibe ağrılarının devam ettiğini söyleyince Igor Tudor da kendisini kadroya almadı.

Bruma bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de çıktığı 19 maçta 7 gol atıp 6 da asist yapmıştı