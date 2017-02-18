Tudor’un ilk sorusu

CEVAP: “Benim için Galatasaray öncelikli kulüp ama buna profesyonel bakamam. Zamanlama çok yanlış. Takım lider. Böyle bir durumda meslektaşımın (Mircea Lucescu) üzerine gitmem” (Fatih Terim / 2001 Aralık)

CEVAP: “Rıza Çalımbay'ın görevi bırakmasından sonra bir teklif oldu, (Beşiktaş) ama benim Kayserispor ile 3 yıllık sözleşmem var. Bu yüzden kabul etmedim. Kayserispor'un hedefleri büyük ve bu hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyoruz” (Ertuğrul Sağlam/2006 Mart)

CEVAP: “Trabzonspor'a yeni imza attım. Yapacak işlerim var. Bir yere gidemem” (Güney Kore'den yıllık 6 milyon dolarlık teklif alan Şenol Güneş / 2004 Aralık)

CEVAP: “Galatasaray'ın başında şu an Michael Skibbe var. Kimseyle görüşmedim, bir kulübün başında bir hoca varken de öyle bir görüşme yapmam” (Bülent Korkmaz /2009 Ocak)

CEVAP: “Yeni sezona da Konyaspor'la başlayacağım. Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir düşüncem yok. Burada sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha var” (Aykut Kocaman/2016 Mayıs)

SORU: “Real Madrid'den teklif gelince Galatasaray'ı da bırakıp gider misiniz” (Çiçeği burnunda Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a imza attıktan sonraki ilk soru /2017 Şubat)

Tarih zaten enteresandır ama futbol tarihi daha bir enteresandır. Kazanılan maçlar, kaldırılan kupalar, atılan goller gün olur önemini yitirir… Karabüksporlular da Galatasaraylılar da merak etmesin. Kimi verdiği yanıtlarla, kimi ona yöneltilen sorularla tarihe geçer…