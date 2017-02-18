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Türkiye Futbol Federasyonu: Terörü lanetliyoruz!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hain terör saldırısını lanetledi.
00:1718 Şubat 2017
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Türkiye Futbol Federasyonu: Terörü lanetliyoruz!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki hain terör saldırısını lanetledi.

Federasyon’un sitesinde şu ifadeler kullanıldı;

“Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında düzenlenen hain terör saldırısında 3 yaşında bir çocuğumuzun yaşamını yitirdiğini ve yaralı vatandaşımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Alçak saldırıda kaybettiğimiz yavrumuza Allah’tan rahmet; ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

Etiketler
Şanlıurfa tff Türkiye Futbol Federasyonu
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