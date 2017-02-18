Volkan Demirel patladı!

Fenerbahçe'nin Krasnodar ile deplasmanda oynadığı maçın devre arasında Volkan Demirel, takım arkadaşlarına sert çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar maçının ilk yarısının ardından Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, soyunma odasında takım arkadaşlarına isyan etti. Tecrübeli kaleci, “Rakibin stoperi kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar geliyor, orta yapıyor, kimse müdahale etmiyor, seyrediyor. Herkes kendini toparlasın ve bu formaya yakışır bir şekilde mücadele etsin” dedi.

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Fenerbahçe’nin hocası Dick Advocaat ise, Krasnodar mağlubiyeti sonrasında öğrencileriyle konuştu. “Büyük takımlar zor günlerde ayağa kalkma refleksi gösterenlerdir” diyen Hollandalı çalıştırıcı, “Biz büyük bir takımız. Kasımpaşa maçını kazanarak ayağa kalkacağız. Sahada daha arzulu ve agresif bir takım görmek istiyorum. Özellikle takım savunmasında dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.