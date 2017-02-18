Zlatan Ibrahimovic: Indiana Jones gibiyim

UEFA Avrupa Ligi’nde Saint Etienne karşısında attığı üç golle Manchester United’ı taşıyan 35 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, “Nereye gittiysem kazandım. Adeta hazine avcısıyım” diye konuştu.

Manchester United'da Zlatan Ibrahimovic fırtınası sürüyor. 35 yaşındaki İsveçli forvet, Saint Etienne ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında hat-trick yaparak kırmızı şeytanları 3-0'lık galibiyete ulaştırdı. Zlatan bu kez de kendisini Indiana Jones'a benzetti. 1980'lerde Harrison Ford'un canlandırdığı hazine avcısı karakteriyle kendisini özdeşleştiren deneyimli golcü, “Nereye gittiysem kazandım” dedi.

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Geçen sezon sonunda Paris Saint Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Manchester United'a transfer olan Zlatan Ibrahimovic, art arda 10 sezon 20 golün üzerine çıktı. 35 yaşındaki santrfor, kırmızı şeytanlarda bu sezon 35 resmi mücadelede 23 gol kaydetti. İsveçli golcünün United ile mayıs sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.