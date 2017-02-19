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Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığı için hazırlık yapıyor

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.
12:4219 Şubat 2017
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Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanlığı için... paylaşan: Sozcu

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk oldu. Sarı-kırmızılıların Igor Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, “Kulüplerin birbirlerine ihtiyacı var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayım. Bence Igor Tudor’un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım. Tudor hoca adaylarımdan biriydi ama ben bu şekilde almazdım” ifadelerini kullandı.

18 Şubat 2017 Fatih Altaylı: Galatasaray`a başkan adayı olurum Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Fatih Altaylı, yönetimin başarısızlığını varlıkları satarak kapamaya çalıştığını ve böyle gitmesi halinde başlanlığa aday olabileceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Başkanlık için hazırlık yaptığını da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayının olduğunu söyledi. Albayrak, Dursun Özbek’in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi.

Etiketler
abdurrahim albayrak galatasaray
Son güncelleme: 14:06 | 19.02.2017
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