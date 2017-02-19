Advocaat şampiyonluğa havlu attı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa beraberliği sonrasında şampiyonluğun kendilerinden çok uzak olduğunu söyledi. Hollandalı ayrıca, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa getirebilir" diyerek rest çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, şampiyonluğun uzak bir ihtimal olduğunu söyledi. Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar yapan Hollandalı çalıştırıcı, taraftardan bir iyilik daha yapıp onlardan Krasnodar maçına gelmelerini istedi.

Advocaat, “İyi oynayan bir takım görmedik bugün.. Motivasyon anlamında iyiydik ama yetmedi. Dün ve bugün oyuncularımızla toplantı yapıp bu haftanın ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Ancak bunu sahaya yansıtamadık. Bizim için şampiyonluk şuanda çok uzak gözüküyor.” diye konuştu.

“YÖNETİM DAHA İYİ BİR HOCA BULURSA GETİREBİLİR”

İş kaygısı yaşamadığını ima eden tecrübeli çalıştırıcı, “Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir” dedi.

TARAFTAR ALDATILMIŞ GİBİ HİSSEDİYOR

Taraftara çağrıda bulunan 68 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe taraftarı kendini aldatılmış gibi hissediyor. Taraftar, Krasnodar maçında bir kıyak daha yapsın ve maça gitsin.” ifadelerini kullandı.