Atatürk ve İstiklal Yolu Kış Yürüyüşü başladı

Kastamonu'da "Şerife Bacı ve Tüm Şehitlerimizi Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü" için düzenlenen 4 günlük program İnebolu Limanı'ndan başladı.

Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnebolu, Küre, Seydiler ve Kastamonu Belediyelerinin iş birliğinde düzenlenen 4 günlük programın başlangıcında Türkiye’nin birçok yerinden yürüyüşçü yer aldı. Yürüyüş öncesi açılış konuşmalarında söz alan öncesi İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, milli mücadele döneminde gemilerle İnebolu’ya getirilen silah ve cephanenin Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırıldığı güzergahın “İstiklal Yolu” olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Kayık ve kağnının iş birliğinde istiklale yüründüğünü belirten Atasoy, “Bu mucizenin kahramanlarından biri de elverişli bir liman olmamasına rağmen canla başla mühimmatı boşaltan İnebolulu denizcilerdir. İnebolu’nun yiğit evlatları kayık ile kağnının birleşmesi ile destansı zaferin mimarı olmuşlardır. Gösterdikleri başarı ve cesaretten dolayı da 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından beyaz şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir” dedi.

Kaplan: “2008 yılından bu yana düzenleniyor”

Yürüyüş koordinatörü İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ise, “Kurtuluşa giden yolda İstiklal Yolu Yürüyüşü 2008 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yürüyüşü kış şartlarında yapılan bu yürüyüş ile taçlandırmayı düşündük. Her yıl yüzlerce kişinin katıldığı bu yürüyüşün şu anki anlamının daha büyük olduğuna inanıyorum. Çünkü son yıllarda terör belası dediğimiz, ülkemizin birliğine yönelik tehditlere karşı canını, kanını feda eden şehitlerimiz adına yürümemiz gerçekten bu sene bizim için vefa borcuydu. ‘Kurtuluşa giden yol’ dedik, çünkü kağnılarla gelen cephanenin cepheye ulaştırılması ve Büyük Önder Atatürk’ün ‘Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da’ demesi ile daha büyük anlam kazanmıştır. Bu nedenle kurtuluşa giden yolda birlikte yürümek, arkadaşları da beni de mutlu etti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili olarak kayıklardaki cephanelerin Hamamcı Kadı Salih eşliğinde mavnacılar ile sahile çıkartılması ve kağnıya yüklenmesi canlandırıldı. İnebolu Limanındaki törenin ardından başlayan yürüyüş kortejine İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, İl Tarım Müdürü Osman Yaman, STK’lar, yürüyüşçüler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş kortejinin ilçe merkezinden geçişi sırasında siren ve kornaya izin verilmezken, yol üzerindeki esnaflar yürüyüşe katılanlara karanfil ve konfetiler atarak alkışladılar.

Etkinlik 4 gün sürecek

Türkiye’nin birçok yerinden gelen yaklaşık 200 yürüyüşçünün katıldığı etkinlikte 4 gün sürecek. Yürüyüşe katılan gruplar, geceleri İnebolu, Küre ve Seydiler ilçelerinde kar üzerinde kurulacak kamp alanlarındaki çadırlarda geçirecek. Jandarma, UMKE, AFAD ekiplerinin de eşlik edeceği, 95 kilometrelik parkurda düzenlenen “Şerife Bacı ve Tüm Şehitlerimizi Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü” 21 Şubat Salı günü Kastamonu Cumhuriyet Meydanında sona erecek.