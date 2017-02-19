Aurelien Chedjou 112 gün sonra…

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, söylediği gibi kadrodaki ilk değişikliği savunma hattında yaptı, Aurelien Chedjou, ligde tam 112 gün sonra Çaykur Rizespor karşısında 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Igor Tudor, Çaykur Rizespor maçından önce, kadrodaki ilk değişikliği savunma hattında yapacağını söylemişti. Sarı-kırmızılıların Hırvat çalıştırıcısı, ligde en son 9. haftada oynanan Adanaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aurelien Chedjou'ya, Karadeniz ekibi karşısında savunmanın göbeğinde görev verdi. Kamerunlu stoper, tam 112 gün sonra ligde ilk 11'de sahaya çıktı.

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12 top uzaklaştırarak Galatasaray'ın bu alandaki rekorunu ele geçiren Chedjou, “Rize'de, derbi öncesinde kazanmak istiyorduk. Ancak beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. Bu karşılaşmayı unutup Beşiktaş maçına odaklanmalı ve derbiyi kazanmalıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Beşiktaş zor bir rakip ama bizim de iyi bir takım olduğumuzu söylememiz gerekir. İyi hazırlanıp Beşiktaş'ı yenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’ın hocası Tudor, Rize deplasmanında zorunlu rotasyon yaptı. Sakatlıkları bulunan Carole, Hakan, Sneijder, Eren ve Serdar'ın yanı sıra Bruma'dan yoksun kalan sarıkırmızılılarda Tudor bu isimlerin yerine Rodrigues, Josue, Chedjou, Linnes ve Semih'e şans verdi.