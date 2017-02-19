Balıkesirspor 5-0 Bandırmaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig maçında Balıkesirspor, kendi sahasında ezelli rakibi Bandırmaspor'u 5 golle geçti.

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor, konuk ettiği Bandırmaspor’a gol yağdırdı: 5-0.

Balıkesir derbisinde bordo-beyazlıları Burak ve Bekamenga’nın 2’şer, Foxi’nin de 1 golüyle farklı mağlup eden Balıkesirspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 28’e çıkardı ve play off yarışında yeniden ümitlerini yeşertti. Ligdeki 11. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 18 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Balıkesirspor 5-0 Bandırmaspor

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx) – Cüneyt (xxx), Oğuzhan (xxx), Glumac (xx), Bülent (xxxx), Eray (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 77 Foxi x), Mehmet (xxx) (Dk. 85 Doğa), Burak (xxxx), Abdülkadir (xxx), Bekamenga (xxxx) (Dk. 84 Çağatay)

BANDIRMASPOR: Okan (x) – Ömer (xx), Emre Güngör (x), Bilal (xx), Gökhan Yılmaz (xx), Kıvanç (x) (Dk. 73 Da Silva x), Droppa (x), Yiğit (xx), Feridun (x) (Dk. 46 Doğan x), Gökhan Karadeniz (x), Üstün (x) (Dk. 60 Atabey x)

GOLLER: Dk.19, 37 Burak, Dk.26, 70 Bekamenga, Dk. 86 Foxi (Balıkesirspor)

SARI KART: Atabey (Bandırmaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bülent soldan ceza alanına girdi, sağ ayağı ile şutunu çekti. Bandırmaspor kalecisi Okan topu son anda köşeden kornere çeldi.

6. dakikada bu kez Yiğit sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Atilla mutlak golü önledi.

19. dakikada Balıkesirspor gol sağanağını başlattı. Bülent’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan kaptan Burak plase vuruşla perdeyi açtı: 1-0.

26. dakikada Balıkesirspor golleri ikiledi. Burak’ın soldan ortasında Nizamettin topa sert vurdu, kaleciden dönen topu Bekamenga tamamladı: 2-0.

28. dakikada Üstün’ün vuruşunda kaleci Atilla tehlikeyi savuşturdu.

35. dakikada Burak’ın pasında Bekamenga voleyi vurdu, kaleci Okan son anda ayağıyla topu kornere attı.

37. dakikada Burak bir kez daha sahneye çıktı. Abdülkadir pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Burak kaleciyi bir kez daha avladı: 3-0. İlk yarı kırmızı-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

70. dakikada Balıkesirspor’un gol şovu devam etti. Bülent’in ortasında Bekamenga kafa ile ağları havalandırdı: 4-0.

82. dakikada Atabey’in kafa vuruşunda Balıkesirspor kalecisi Atilla’da topu kontrol etti.

86. dakikada son sözü Foxi söyledi. Sağ çaprazdan sıfıra inen Burak’ın ortasında Foxi’ye sadece topa dokunmak kaldı: 5-0.