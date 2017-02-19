Beşiktaş Akhisar Belediyespor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, evinde Akhisar Belediyespor’u konuk ediyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetiyor.
Başakşehir, Galatasaray, Fenebahçe gibi zirve iddiası olan ekiplerin puan kaybetmesiyle büyük bir fırsat yakalayan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’da kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor.
Kadrolar:
Beşiktaş: Fabri, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Gökhan, Talisca, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk
Akhisar Belediyespor: Bora, Aykut, Özer, Almeida, Ömer Bayram, Sissoko, Mustafa, Samardzic, Olcan, Cikallleshi, Caner