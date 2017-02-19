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BEŞİKTAŞ
19 Şubat 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Beşiktaş Akhisar Belediyespor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada Akhisar Belediyespor'u yenerek liderliğini perçinlemek istiyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada.
17:3019 Şubat 2017
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Beşiktaş Akhisar Belediyespor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, evinde Akhisar Belediyespor’u konuk ediyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetiyor.

Başakşehir, Galatasaray, Fenebahçe gibi zirve iddiası olan ekiplerin puan kaybetmesiyle büyük bir fırsat yakalayan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’da kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIBeşiktaş – Akhisar Belediyespor

Kadrolar:

Beşiktaş: Fabri, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Gökhan, Talisca, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk

Akhisar Belediyespor: Bora, Aykut, Özer, Almeida, Ömer Bayram, Sissoko, Mustafa, Samardzic, Olcan, Cikallleshi, Caner

Son güncelleme: 18:56 | 19.02.2017
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