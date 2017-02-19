Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

İsrail’deki zaferle moral bulan Beşiktaş, liderliğin cepte olduğu 21. haftada bugün Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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