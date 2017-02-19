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AKHİSAR BLD.SPOR
19 Şubat 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

İsrail’deki zaferle moral bulan Beşiktaş, liderliğin cepte olduğu 21. haftada bugün Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
11:3519 Şubat 2017
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Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kupada evindeFenerbahçe'ye ve ardından ligde geçen hafta Kardemir Karabükspor’a kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde İsrail'den 3-1'lik Beer-Sheva zaferiyle dönüp galibiyeti hatırlamıştı. Ligde 4 maçlık kazanma serisi biten siyah-beyazlılar, yeni bir çıkış silsilesi hedefiyle bugün Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Akhisar Belediye'yi ağırlayacak. Vodafone Arena’da oynanacak olan Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçını hakem Barış Şimşek yönetecek. Medipol Başakşehir'in puan kaybıyla liderliği cepte olan 44 puanlı Kartal, bu engeli kayıpsız aşarak şampiyonluk yürüyüşüne zirveyi sağlama alıp devam ettirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ – AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Adriano, Gökhan İnler, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Aykut, Adu, Olcan, Sissoko, Özer, Vaz Te

Etiketler
akhisar belediyespor beşiktaş beşiktaş akhisar belediyespor
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