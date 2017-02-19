Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kupada evindeFenerbahçe'ye ve ardından ligde geçen hafta Kardemir Karabükspor’a kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde İsrail'den 3-1'lik Beer-Sheva zaferiyle dönüp galibiyeti hatırlamıştı. Ligde 4 maçlık kazanma serisi biten siyah-beyazlılar, yeni bir çıkış silsilesi hedefiyle bugün Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Akhisar Belediye'yi ağırlayacak. Vodafone Arena’da oynanacak olan Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçını hakem Barış Şimşek yönetecek. Medipol Başakşehir'in puan kaybıyla liderliği cepte olan 44 puanlı Kartal, bu engeli kayıpsız aşarak şampiyonluk yürüyüşüne zirveyi sağlama alıp devam ettirmek istiyor.
BEŞİKTAŞ – AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak Beşiktaş – Akhisar Belediyespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Adriano, Gökhan İnler, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Aykut, Adu, Olcan, Sissoko, Özer, Vaz Te