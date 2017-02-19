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BEŞİKTAŞ
19 Şubat 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
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Beşiktaş’ta derbi öncesi sarı alarm!

Beşiktaş'ta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde üç isim sarı kart sınırında bulunuyor.
11:5819 Şubat 2017
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Beşiktaş’ta derbi öncesi sarı alarm!

Daha önceden ligde 3'er sarı kartı bulunan Atiba, Quaresma ve Gökhan Gönül, bugün de sarı görmeleri halinde cezalı duruma düşüp gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan orta sahanın 34 yaşındaki dinamosu Atiba, art arda Osmanlı, Alanya, Konya ve Karabük maçlarına da ceza sınırında çıkmıştı.

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ŞENOL GÜNEŞ’TEN DERBİ AYARI

Hafta içi oynanacak Avrupa Ligi rövanşını ve gelecek haftaki Galatasaray derbisini de düşünen Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, farklı 11 arayışlarında… Tecrübeli hoca, İsrail’de hastalığına rağmen 90 dakika sahada kalan ve kart sınırında olan Gökhan Gönül'ü dinlendirip Akhisar karşısında sağ bekte Beck'e görev verecek.

Orta sahada İsrail’de yedek başlayan Oğuzhan ve Talisca'nın yeniden formayı teslim alması bekleniyor. Derbide kadro sıkıntısı yaşamak istemeyen Güneş'in ceza sınırındaki Atiba'nın yerine Gökhan İnler'i, Quaresma'nın yerine de Aboubakar'ı sahaya sürmesi muhtemel. İleri uçta ise uzun süredir olduğu gibi Cenk Tosun'un yeri garanti…

Etiketler
atiba beşiktaş galatasaray Gökhan Gönül Quaresma
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