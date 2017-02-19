Boluspor 1-0 Ümraniyespor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Boluspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Oğuz Terzi
Boluspor: Soner Şahin, Hakan Arslan, Alim Öztürk, Ramazan Sal, Fatih Turan, Abdulkadir Özdemir, Yusuf Emre Gültekin (Akabueze dk.79), Kadir Bekmezci (Özgür İleri dk. 60), Guido Koçer (Andre Santos dk. 66), Anco Jansen, Rydell Poepon
Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar (Mustafa Çakır dk. 82), Bulut Kaya (Abdullah Halman dk. 46), İbrahim Akdağ, Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Osumanu Otoo, Leo Steve, Merthan Açıl (Mücahit Albayrak dk. 65), Erol Yükseker
Goller: Rydell Poepon (dk. 6) (Boluspor)
Sarı kart: Ramazan Sal, Abdulkadir Özdemir, Anco Jansen, Guido Koçer, Soner Şahin, (Boluspor), Merthan Açıl (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOOOOL! 6′ rakip ceza sahası içinde Kadir’in verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon’un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
64′ Yusuf Emre’nin havadan pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon’un vuruşunu Burak kurtardı.
88′ Ümraniyespor ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un sert şutunu kaleci çıkardı.