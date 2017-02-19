Davraz’da motosnow yarışları nefes kesti

Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Davraz Motosnow yarışları nefesleri kesti.

Isparta’da Davraz Kayak Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen iki günü serili Davraz Motosnow yarışları tamamlandı.

Sıralama turlarının ardından profesyonel ve amatör dalda motosnow tutkunları yarıştı. 3 bin metrelik pistte gerçekleşen yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerinden 50 sporcu katıldı.

Özel olarak oluşturulan rampalardan geçen sporcular izleyenleri büyüledi. Yarış sırasında zaman zaman küçük kazalar da meydana geldi.

Yarışlar sonucunda profesyonel kategoride Bursa’dan katılan Mustafa Çetin birinci olurken, Rıfat Karakuş ikinci, Burak Akbulut ise üçüncü oldu. Amatör yarışmacıların katıldı hobi dalında ise Mustafa Kayabaş birinci, Çağrı aslan ikinci, Emre Coşar ise üçüncü oldu.

Her yıl popüler hale geliyor

Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek yaptığı açıklamada bu yıl motosnow yarışlarının üçüncüsü düzenlediklerini iletti. Bu yarışların Davraz’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gevrek, “İlk kez kar üstünde motosiklet yarışlarını 2014 yılında gerçekleştirdik. Bu yıl yarışmaya 50 sporcu katıldı. Yarışlar her geçen yıl popüler hale geliyor. Gelecek yıl da bu yarışları düzenleyeceğiz” dedi.

66 yaşında motosnowcu

Hobi kategorisinde yarışmaların en yaşlısı Kütahya’dan katılan 66 yaşındaki Mehmet Özyarım’dı. Bastonunun motosikletin arkasında taşıyan Özyarım, 55 yılıdır motosiklet kullandığını 6 yıldır da kros yarışlarıyla ilgilendiğini söyledi, Özyarım, “Kar üstünde ilk kez yarıştım. Bu turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlara örnek olmaya çalışıyorum. Yürürken baston kullansam da bu yarışmama engel olmuyor” diye konuştu.