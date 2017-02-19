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FENERBAHÇE
19 Şubat 2017 15:00
FENERBAHÇE
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Dick Advocaat gemileri yaktı

“69 yaşındayım ve aileme daha fazla zaman ayırma vakti geldi” diyen Fenebahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, gelecek sezon için “yokum” mesajını verdi.
11:4019 Şubat 2017
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Dick Advocaat gemileri yaktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Son maçlarda alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının çevrildiği Hollandalı çalıştırıcının, yeni sezonda Fener'de devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Yönetime, kendisine güveni nedeniyle teşekkür eden tecrübeli hoca, bundan sonra ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

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Yakın çevresine, “Şu anda 69 yaşındayım, artık ailemi düşünme vakti geldi” diyen Teknik Direktör Advocaat, “Yeterince para kazandım. Fenerbahçe’de beklentiler çok yüksek. Kariyerimde çalıştırdığım, beklentilerin en yüksek olduğu takım diyebilirim. Artık genç değilim, bu baskı yıpratıcı oluyor. Burada yalnızlık hissediyorum. Ailem İstanbul'da değil. Bu da benim için çok zor” ifadelerini kullandı.

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Tecrübeli teknik adamın, Kasımpaşa ve Krasnodar maçında alınabilecek kötü sonuçların ardından istifa edebileceği de belirtildi. Fenerbahçe'de yöneticiler arasında da birçok isim yeni sezonda Dirk Advocaat ile devam edilmesinden yana değil. Sarı-lacivertliler, çıkacağı bu iki karşılaşmayı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ancak alınacak kötü sonuçlar camianın karışmasına neden olacak.

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