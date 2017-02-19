Dick Advocaat’ın kadro sürprizleri bitmiyor: Emenike’den sonra Van der Wiel ve Stoch

Fenerbahçe’de Dick Advocaat, kadro tercihleri ile şaşırtmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar ile deplasmanda oynanan maçta uzun süredir forma giymeyen Emmanuel Emenike’yi sahaya süren ve Nijeryalı futbolcunun etkisiz oyunu nedeniyle ağır eleştiri alan Advocaat, sürprizlerine Kasımapaşa maçında da devam etti. Ligde mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Kasımpaşa maçına maç eksiği olan Gregory van der Wiel ve Miroslav Stoch ile başlayan Hollandalı çalıştırı, sarı-lacivertli taraftarları yine şaşırtmayı başardı.
Ligde en son 16 Ekim 2016 tarihinde Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen Van der Wiel, tam 4 ay sonra yeniden ilk 11’deki yerini aldı. Şener Özbayraklı’nın yerine oynayan Hollandalı futbolcu, Krasnodar maçında da karoya alınmış ancak forma şansı bulamamıştı. Van der Wiel, kupada ise en son 30 Aralık’ta Gençlebirliği ile oynanan maçta 90 dakika oynamıştı. Ligde en son tıpkı Van der Wiel gibi Alanyaspor maçında 13 dakika oyanayan Miroslav Stoch ise kupada bulduğu şanslar ile maç eksiğini biraz olsun gidermiş oldu. Stoch en son Amed Sportif ile 25 Ocak 2017’de oynanan maçta 90 dakika sahada kalmıştı.
STOCH İLE KAZANAMIYOR
Bu sezon yalnızca Kayserispor ile ilk yarıda oynanan ve 3-3 berabere biten mücadelede ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giyen Miroslav Stoch, toplam 5 Süper Lig karşılaşmasında forma şansı buldu. İlk yarıda oynanan Medipol Başakşehir, Kayserispor, Bursaspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında görev alan Slovak oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamazken, 2 de sarı kart gördü. Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un oynadığı bu 5 mücadelede 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.