Dünya devlerini peşinden koşturan 30 milyon Euro’luk Brezilyalı

19 yaşında dünya devlerinin dikkatini çeken Felipe Vizeu, üst düzey birçok kulüp tarafından izleniyor.

Futbola dünya yıldızı kazandırma konusunda bir numara olan Brezilya’da, Flamengo forması giyen Felipe Vizeu, dünyanın önde gelen kulüplerini peşinden koşturuyor. 19 yaşındaki forvet için İngiltere Premier Lig’den, İtalya Serie A’dan ve Almanya Bundesliga’dan birçok kulüp sıraya girdi.

Chelsea, Juventus, Fiorentina, Lazio ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin ilgilendiği Vizeu’nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Kulübü Flamengo ile 2020 senesine kadar kontratı bulunan genç yıldız adayı için 30 milyon Euro’yu getiren kulüp Sambacı’yı transfer edebilir.

Profesyonel olduğu ile sezonda 15 maçta 5 kez fileleri sarsan Felipe, Brezilya’da genç yaşta parlayan futbolcular arasında ilk sırada gösteriliyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER