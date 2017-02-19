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19 Şubat 2017 19:03
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Dursun Özbek’in derbi günü isyanına Beşiktaş’tan cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, derbinin pazartesi oynanacak olmasına getirdiği eleştirilere Ahmet Nur Çebi cevap verdi.
21:0819 Şubat 2017
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Dursun Özbek’in derbi günü isyanına Beşiktaş’tan cevap

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbinin pazartesi gününe alınmasına isyan eden Dursun Özbek’e isyan etti.

Kararın TFF’ye ait olduğunu söyleyen Çebi, derbinin havasını bozmaktan yana olmadığını söyledi.

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, Dursun Özbek’i iyi tanıyorum. iyi bir dostum. Bizim konumuz bu değil. TFF pazartesi oynanamasına karar vermiş. Bu tür konuşmalarla maçların havasını bozmanın hiçbir manası yok. Takımımızın bir gün dinlenerek çıkmasını tabii ki arzu ederiz ama böyle bir talebimiz olmadı.” diye konuştu.

Etiketler
Ahmet Nur Çebi beşiktaş galatasaray
Son güncelleme: 22:01 | 19.02.2017
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