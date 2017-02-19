Sedat Ağçay: Hedefimiz Süper Lig

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sedat Ağçay, hedeflerinin Süper Lig olduğunu dile getirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Sedat Ağçay, “Şu an lideriz, bu liderliği de korumak için önümüzdeki Gaziantep Büyükşehir maçını almamız lazım. Ligin ilk yarısında yakaladığımız bir seri vardı, ikinci yarıda da böyle bir seri yakalamak istiyoruz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Kaptan rotayı belirledi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde takımın Malatya'daki son çalışması öncesinde konuşan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk şansları ve takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liderlik koltuğunu bırakmak istemediklerini belirten Sedat, “Şu an lideriz, bu liderliği de korumak için önümüzdeki Gaziantep Büyükşehir maçını almamız lazım. Ligin ilk yarısında yakaladığımız bir seri vardı, ikinci yarıda da böyle bir seri yakalamak istiyoruz. İnşallah o yönde de ilerleyeceğiz. Bu haftada o maçlardan bir tanesi. İyi hazırlanıyoruz. Maç pazartesi gününe ertelendi. Birazcık daha çalışmaya vaktimiz oldu. İnşallah sonuç olarak da güzel bir sonuçla döneriz” dedi.

“Süreçte daralıyor, artık telafisi olmayan maçlar var”

2 hafta önce oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri Samsun maçının psikolojisinden galip gelerek kurtulduklarını da kaydeden Sedat, “Oynadığımız bir Samsun maçımız vardı. Kötü bir oyunun yanında kötü de bir hakem vardı o maçta. O psikolojiden çıkmak adına Denizli maçı bizim açımızdan önemliydi. O maçtan da yüzümüzün akıyla çıktık çok şükür. Aldığımız liderliği korumak için önümüzdeki Gaziantep maçını da almamız lazım. İnşallah o yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Şunu söyleyebilirim, Samsun maçındaki kötü oyun bir daha olmaz. Bu döngüden böyle çıkmak bizim için iyi oldu. Çünkü hem iyi futbol, hem de iyi skor oldu bizim için. Süreçte daralıyor, artık telafisi olmayan maçlar var. O yüzden en az zararla atlatıp, sonuca ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig. İyi futbol oynuyoruz, çünkü biz iyi bir takımız. Biz bireysel yetenekli değil, takım olarak yetenekli bir takımız. Bütün olarak da bunu sahaya yansıttığımızda güzel skorlar da geliyor. İzleyenler de keyif alıyor. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.