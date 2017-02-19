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FENERBAHÇE
19 Şubat 2017 15:00
FENERBAHÇE
vs
KASIMPAŞA
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Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Canlı anlatım

Sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, alacağı galibiyetle hem Krasnodar ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde moral bulmak hem de zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor.
15:0119 Şubat 2017
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Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Canlı anlatım

Spor Toto Süper Ligde Bursaspor’la berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe – Kasımpaşa maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIFenerbahçe – Kasımpaşa

Sarı-lacivertliler, kritik maçı kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir’i 4-0’la geçen Kasımpaşa ise Fenerbahçe’den ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almak için sahaya çıkıyor. Kanarya’da cezalı olan Van Persie, Alper ve Lens forma giyemiyor.

MAÇ KADROSU

Etiketler
Fenerbahçe fenerbahçe - kasımpaşa Kasımpaşa
Son güncelleme: 15:04 | 19.02.2017
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