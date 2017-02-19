Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Canlı anlatım

Sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, alacağı galibiyetle hem Krasnodar ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde moral bulmak hem de zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor.

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