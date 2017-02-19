Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Canlı anlatım

Spor Toto Süper Ligde Bursaspor’la berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe – Kasımpaşa maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor.
Sarı-lacivertliler, kritik maçı kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir’i 4-0’la geçen Kasımpaşa ise Fenerbahçe’den ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almak için sahaya çıkıyor. Kanarya’da cezalı olan Van Persie, Alper ve Lens forma giyemiyor.