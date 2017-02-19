Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, sahasında konuk edeceği Kasımpaşa’yı yenerek hem Krasnodar ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde moral bulmak hem de zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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