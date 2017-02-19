Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Ligde Bursaspor'la berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Kasımpaşa maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir'i 4-0'la geçen Kasımpaşa ise Fenerbahçe'den ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almak için sahaya çıkacak. Kanarya'da cezalı olan Van Persie, Alper ve Lens oynamayacak.
FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 15:00’te başlayacak olan Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Ozan, Stoch, Fernandao
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigheau, Abdullah, Sadiku, Eduok, Castro, Adem, Koita