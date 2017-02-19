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FENERBAHÇE
19 Şubat 2017 15:00
FENERBAHÇE
vs
KASIMPAŞA
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Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, sahasında konuk edeceği Kasımpaşa’yı yenerek hem Krasnodar ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde moral bulmak hem de zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
11:2419 Şubat 2017
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Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Ligde Bursaspor'la berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Kasımpaşa maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir'i 4-0'la geçen Kasımpaşa ise Fenerbahçe'den ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almak için sahaya çıkacak. Kanarya'da cezalı olan Van Persie, Alper ve Lens oynamayacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 15:00’te başlayacak olan Fenerbahçe – Kasımpaşa maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Ozan, Stoch, Fernandao

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigheau, Abdullah, Sadiku, Eduok, Castro, Adem, Koita

Etiketler
Fenerbahçe fenerbahçe - kasımpaşa Kasımpaşa
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