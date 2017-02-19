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Fenerbahçe taraftarı takımı ıslıkladı

Takımın gidişatından memnun olmayan Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa maçının son bölümlerinde takımı ıslıkla ve alkışla protesto etti.
16:5019 Şubat 2017
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Fenerbahçe taraftarı takımı ıslıkladı

Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa karşısında iyi futbol oynayamayan takımlarını protesto ettiler. Kadıköy’de tribünde yerlerini alan seyirciler maçın 80. dakikasından sonra takımlarını ıslıkladılar ve alkışla protesto ettiler.

Maçın sonunda ise ‘yönetim istifa’ sesleri tribünlerde yükseldi. Mücadeleyi az sayıda bir Fenerbahçe tarafarı seyretti.

Kayserispor’a 4-1 yenildikten sonra, Bursaspor ile berabere kalan Dick Advocaat’ın ekibi, Kasımpaşa karşısında da etkisiz bir futbol sergileyen Fenerbahçe takımı, Krasnodar yenilgisi de hesaba katıldığında 4 maçtır galibiyet alamıyor.

Etiketler
Fenerbahçe Kasımpaşa protesto
Son güncelleme: 16:55 | 19.02.2017
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