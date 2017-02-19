Gençlerbirliği 2-0 Atiker Konyaspor / Maç özeti

Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u Serdar Gürler'in yıldızlaştığı maçta mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, Serdar Gürler’in golleri ile Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Maça Gençlerbirliği iyi başladı. Hem topa sahip olan hem de rakip yarı alana oyunu yıkan Başkent temsilcisi, aradığı golü 16. dakikada buldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Serdar Gürler, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Golden sonra toparlanan Atiker Konyaspor, topun hakimiyetini eline alsa da ilk yarıda iyi kapanan rakibi karşısında pek pozisyon bulamadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Gençlerbirliği, 49. dakikada sol kanattan yapılan ortada Serdar Gürler’in kafası ile farkı ikiye çıkardı. Bu golle iyice rahatlayan ev sahibi ekip, geriye yaslanarak skoru korumaya çalıştı. Atiker Konyaspor ise tüm riskleri alarak gol için saldırdı. Ancak konuk ekip, Rangelov, Bajic ve Fofana ile yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 2-0 Gençlerbirliği’nin üstünlüğü ile sona erdi.

ISI HARİTASI

Ligde üç maçtır galip gelemeyen Gençlerbirliği, Serdar Gürler’in golleri sonrasında aldığı üç puanla rahat bir nefes aldı. Bu sezon istikrarsız bir performans ortaya koyan Atiker Konyaspor ise ligdeki galibiyet hasretini üç maça çıkardı.

Bu sonuçla puanını 26’ya yükselten Gençlerbirliği 11. sıraya yükselirken, Atiker Konyaspor 28 puanla 7. sırada kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Aydın Karabulut'un kullandığı kornerde ceza yayı üzerinde Anıl'ın vurduğu kafa, direği sıyırarak auta gitti.

GOOOOL! 16′ Ceza yayı üzerinden Serdar’ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağıdan ağlarla buluştu. 1-0

20′ Ahmet Oğuz'un sağ taraftan yaptığı ortaya Uğur Çiftçi'nin gelişine volesinde meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

34′ Serdar Gürler'in sağ çaprazdan kaleci Serkan'ın üzerinden aşırttığı topu Ali Turan son anda uzaklaştırdı.

GOOOOL! 49′ Sol kanattan Aydın’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Serdar Güler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

65′ Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in şutunda ağlara gitmekte olan topu Uğur Çiftçi son anda uzaklaştırdı.

70′ Fofana’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

89′ Sağ taraftan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Rangelov'un kafa vuruşunda kaleci Hopf topu çizgi üzerinde kontrol etti.