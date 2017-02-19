Hata büyük olunca

Lemi ÇELİK yazdı...

Bu memlekette ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİ var gücüyle koruyup kollamaya çalışan SÖZCÜ ailesine katıldığım için çok mutluyum. Hayatım boyunca bu düşünce ile yaşadım ve yaşamaya da devam edeceğim.

Müsabakaya dönecek olursak… Galatasaray maça 4-2-3-1 dizilişi ile çıktı. Top rakibe geçince diziliş 4-5-1 döndü. Böylece top rakibe geçince orta sahayı 5 oyuncu ile kontrol edip rakibe kontra atak yapacak boş alan bırakmadı. Orta saha ile forvet arasındaki tüm pas trafiğini de keserek rakibi orta alanda durdurup hiç pozisyon vermedi… Oyun üstünlüğündeki ana faktörler: 1-Topu rakibe vermedi, çok pas yaptı, oyunun yönünü çok iyi değiştirdi, kanatları çok iyi kullandı… 2-Futbolun gizli silahı olan dönen topları özellikle rakip ataklarından sonra Selçuk ve De Jong'la alarak etkili ataklar yapıp pozisyon bulmaya çalıştılar. 3- Sahada ideal bir santraforla çıkmamasına rağmen Podolski-Josue-Selçuk üçgenindeki hızlı ve garanti pas anlayışı oyunun büyük bölümünün rakip sahada oynamasını sağladı ve oyunun üstünlüğünü Galatasaray'a verdi.

Galatasaray adına eksiklere bakacak olursak: 1-Rodrigez bir Bruma değil. 2-Podolski santrfor değil ve Tudor bu bölgeye B planı yapmalı, Eren'i formda tutup, hazırlamalı. Podolski forvette çok top tutamadığı için Galatasaray çok pozisyon üretemiyor. 3- Podolski ile Josue anlaşamıyor. Birbirlerine çok uzak oynadıkları için rakip alanda paslaşıp pozisyon üretemeyip ve bireyselde başarılı üretkenlik içinde olmadılar…

Sonuç olarak Galatasaray Tudor'la beraber toplu hücum toplu defans yapma anlayışını benimsedi, tam kapasite ile oynadı, defans ve orta saha başarılı idi forvet hattı ise aynı başarıyı ortaya koyamadı. Yenilen golden önce Tolga Ciğerci faul yapmadı, hakem yanlış karar verdi. Muslera da yanlış baraj kurdurdu. Tecrübeli kaleci barajı biraz daha dışarıya doğru kurdurmalıydı.

Büyük hata olunca, sonuç da böyle oluyor.