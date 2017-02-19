Hocaya zaman lazım

Tarık YILMAZ yazdı...

Riekerink döneminde Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey topa sahip olmasıydı. Hatta gereğinden fazla yan ve geri pas yapılıyordu. Topa sahip olma bilinci olan takımın en önemli eksiği ise tempoydu. Toplu hücum-toplu defans anlayışı bir türlü oturmamış, hücum hattında oynayan kanat elemanları savunmaya yeterli desteği vermediği için rakipler atağa hızlı çıkabiliyordu.

Tudor kötü bir miras almadı. Ancak ilk maçta kendisi de görmüştür ki, sarıkırmızılı futbolcuların kondisyonları istediği seviyenin çok altında. İlk dakikalarda sahanın her yerinde basan, Rize'yi kendi alanına hapseden Galatasaray'da ikinci yarıda yorgunluk belirtileri dikkat çekti. Galatasaray, geri dönüşlerde zorlanıyor. Tudor, kondisyon yüklemesi yapamayacağına göre sistemde bazı oynamalara gidecektir.

Sarı-kırmızılı oyuncular hem galibiyet hem de yeni hocalarına kendilerini kanıtlamak için oynadı. Nitekim Tudor, tavır yapana, idmanda yeterince çalışmayana forma vermeyeceğini Bruma'yı kadroya almayarak göstermişti. Bruma kumarı oynayan Tudor'un Rodrigues'ten istediği randımanı aldığını söyleyemeyiz. Arkasında oynayan Linnes'in mükemmele yakın futboluna rağmen Rodrigues, Bruma etkisi olmuşturmadı.

Herkes Tudor'un takıma ne katacağını soruyor. Bence Hırvat hocayla ilgili net karar gelecek sezon verilebilir. Geçen sezon takıma son dönemlerde katılan Riekerink, 2 kupa kaldırdı. ‘Riekerink Bey'den ‘Riekerink bye' sürecine nasıl gelindiği ortada. Tudor'un zamana ihtiyacı olduğu çok net…