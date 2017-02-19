Igor Tudor etkisi

Deplasman maçlarında takımın en efektif ve sonuca etki eden oyuncusunu otoriter bir kararla dışarıda bırakıp yola çıkmak kritik bir karardı. Sneijder'ın yokluğunun üstüne Bruma'nın kadro dışı bırakılması tartışılır elbet. Ancak Galatasaray'daki futbolcu topluluğuna gereken de böylesi bir teknik adamdı.

Sonuç ne olursa olsun Tudor takıma etki ettiğini gösterdi. Doğal olarak oyuncularda da ekstra bir çaba gözleniyordu. Daha mücadeleci ve ileride basan oyuncu sayısı artmıştı. Rize'nin ilk yarıdaki tek etkili atağında, ceza alanından topu çıkaranın Yasin olması dikkate değer bir andı. G.Saray defansı neredeyse alay konusu olacak kadar tenkit ediliyorsa, bunda orta alan ve forvet oyuncularının savunmaya katkı vermemelerinin de payı büyük.

Bu sezon özellikle ilk yarıda hiçbir deplasmanda G.Saray bu denli rahat oynamadı. Josue geldiğinden beri en etkili oyununu oynadı. Linnes solda Carole'e meydan okuyordu. Chedjou'nun da dönüşü savunmaya katkı yaptı. Rodrigues, Rize savunması için her an tehdit oluştururken, G.Saray Sneijder'sızlığa rağmen istediği gibi pas yapıp topa hâkim oldu.

Rize 2. yarıda net pozisyon bulamasa da riskli karambollerle sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu. Tudor bu baskıyı kırmak için Josue- Tolga değişikliğini de gecikmeden yaptı. G.Saray'ın oyuncu yapısı tek golün üstüne yatmayı mümkün kılmaz. Tolga'nın hamle hatası ile neden olduğu faul sonrası, frikikten Özgür Çek muhteşem bir vuruşla Muslera'yı avladı. G.Saray dakikalar ilerledikçe fiziki düşüş yaşadı ve yediği gole karşılık veremedi.