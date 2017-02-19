JOR ve atanmışların eseri

Igor Tudor ile beraber kulübede aylardan sonra teknik direktör olması beni çok mutlu etti. İyi teknik direktör benim için sistemi olan teknik direktördür. Sistem sıradan adamları yıldız statüsüne, özel adam statüsüne çıkartabilecek bir özelliktir. Igor Tudor, takımına dün rakamlara bağlı kalmadan yeri geldi 4-6-0, yeri geldi 4-5-1, yeri geldi 4-4-2 oynattı. Sahada aylardan sonra ne yaptığını bilen rakibi analiz etmiş bir Galatasaray vardı. Igor Tudor'un sistemi mücadele ve takım oyununa dayalı. İşte onu en çok bu zorlar çünkü dün 58. dakikada pili biten bir Galatasaray vardı.

Riekerink'in aylardır olması gereken antrenmanı yaptırmaması Tudor'u zorlayacaktır. Rize'de kalan 2 puana da bakarsak Riekerink'ten kalan vasat çalışma sisteminin mirasından başka bir şey değildir. Tudor büyük takımın yapması gerekeni yaptırmaya çalışarak oyunun durumuna göre sistem değişikliklerine gitti ama aylardır teknik taktik yerine saha içinde sadece pas yapan bir oyuncu topluluğu ile bunu bir anda yapması gerçekten çok zor. Tudor etkisi ile Rize'de ortaya çıkan gerçek ise Riekerink'le geçen zamanın küllüm zarar olduğu ve transferleri kulübenin sezon başında, devre arasında boş olmasından dolayı atanmış yöneticilerin yapmış olmasının maddi-manevi ne kadar büyük zarar olduğuydu. Tudor baskıyı kısa vadede üzerinde hissetmeyecek çünkü olası başarısızlık kendisine değil bu günleri stratejileri ile hazırlayan Başkan Dursun Özbek ve atanmış yöneticilerin hanesine yazar. Sonuç olarak Rize karşısında alınan beraberliğe rağmen Galatasaray'ın Florya'da oluşan futbolcuya dayalı düzeni Igor Tudor ile son bulacağa benziyor. Futbolcuların yönlendirmesiyle atanmış yöneticiler el altından işlere müdahil olmazsa Igor Tudor, Florya'nın teknik direktör yiyen düzenini bozar ve adam eder. Tam tersi olursa yeni teknik adam değil yeni başkan konuşulur.