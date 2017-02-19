Kemal Özdeş: Takım savunmasında başarılıydık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 0-0 sona eren Fenerbahçe maçı sonrasında oyuncularını tebrik ederek, “Takım savunmasını çok iyi yaptık” dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bu zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, “Öncelikle burada 1 puan aldığımız için mutluyum. Oyunun genelinde her iki takım da net pozisyon bulamadı. Kontrataklarda final tercihlerini iyi kullanamadık. Kendi kalemize ise genelde yan top ve yüksek top geldi. Ligin ikinci yarısının 5. maçını oynadık ve ikinci yarıda kalemizde 3 gol gördük. Bu konu bizim açımızdan güzel. Fenerbahçe kupa maçından sonra rotasyon yaptı. Bu rotasyon işlerine yaramış. Yorulacaklarını öngördük ancak yanıldık. Birkaç kontratak pozisyon bulduk. Bugün sadece statta olanlar için zevkli ve çekişmeli bir maç oldu. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti, biz 1 puan kazandık. Maçın hakemini de tebrik ediyorum. Bugün savunma konusunda çok iyi işlere imza attık. Takımımı kutluyorum, takım savunmasını çok başarılı şekilde yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin savunması daha atletik”

Önceki karşılaşmalara karşın bugün hücumda daha etkisiz kaldıkları konusunda sorulan soruya da cevap veren Özdeş, “Başakşehir ve Fenerbahçe'nin savunması birbirine uymuyor. Başakşehir önünde 2 gol bulunca, rakibin savunması öne çıktı. Daha ağır oynuyorlar. Fenerbahçe savunması daha atletik oyunculardan kurulu. Haftalardır ilk defa bugün uzun top oynamadık. Öne koşmak, geriye koşmak biraz zorladı bizi. Son dakikalarda kontradan bir gol atabilir miyiz diye düşündüm ama olmadı. Biraz yorgunluğa bağlıyorum ben bunu” diyerek sözlerini noktaladı.