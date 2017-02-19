Lukas Podolski Rize’yi seviyor

Yönetimin sezon sonunda Japonya'ya satmayı planladığı Lukas Podolski, Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Rize'ye karşı ligde forma giydiği 3. maçında 3. kez fileleri havalandıran Panzer, dün de görevini yerine getirdi. 23. dakikada Josue'nin sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine sert vuran Alman futbolcu topu filelerle buluşturdu.
Takımın en önemli gol silahı olduğunu gösteren Podolski, forma giydiği son 27 resmi karşılaşmada tabelaya 27. katkısını sağladı. Bu süreçte 19 gol atıp, 8 de asist yapan 31 yaşındaki futbolcu maç başına 1 katkı ortalamasını yakaladı. Ancak Wesley Sneijder'ın yokluğunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Poldi de maç boyunca istediği topları alamadı.