Rıdvan Dilmen: ‘Artık F.Bahçe’nin rakibi…’

Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa sonrasında Fenerbahçe'yi topa tuttu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlileri Kasımpaşa maçı sonrasında topa tuttu. Fenerbahçe’nin şampiyonluğa havlu attığını söyleyen Dilmen şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe, 14 hafta kala şampiyonluktan nasıl kopabiliriz diye uğraştı, becerdi. Fenerbahçe’nin rakibi artık Antalya, Galatasaray ve Başakşehir oldu. Rakip Beşiktaş değil. Koskoca Fenerbahçe’sin bir tane 10 numara bulursun. Ucuz, geri gelmeyen, geberik… Advocaat’ın aklı perşembe günündeydi, ligi bitirdiğini görüyoruz.

Niye tararftar gelmiyor diye kimse söylemesin. Bu oyuna gelmez. Akşam Beşiktaş’tan 10 puan fark yemiş olacak. Geçen seneki Galatasaray’ın durumuna gidecek Fenebahçe. Daha kış gitmeden, güneş açmadan, bahar gelmeden şampiyonluğa veda ediyoruz.

Bugün maça giden insanlar hayatından 2.5 saat kaybetti. Bu kadar insan üzülüyor. Her Fenerbahçeli mutlu değil. Basketbol konusunda tebrik ediyorum Aziz Yıldırım’ı ama futbolda son 2,5 yılda olanlar çok şaşırtıyor beni. Koskoca Fenerbahçe devre arasında futbolcu alamadı ve satamadı. Benim için bu durum sürpriz değil.