Robin van Persie Advocaat’ı yalanladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın, Krasnodar maçı öncesinde “Van Persie fit olmadığı için kadroda yok” açıklamasına Hollandalı yıldızdan, “Tamamen hazır durumdayım, sakatlığım da söz konusu değil” yanıtı geldi.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın, Krasnodar maçı öncesinde, “Van Persie fit olmadığı için kadroda yok” açıklamasına RVP'den cevap geldi. Herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve tamamen hazır olduğunu ifade eden Hollandalı yıldız, hocasının bu konuşmasına gönderme yaptı.

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“Fizik kondisyon olarak eksiğim yok” diyen RVP, “Tamamen hazır durumdayım, sakatlığım da yok. Oynayabilirdim ama hocamız böyle karar verdi. Saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. Cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek olan Van Persie'nin, Krasnodar maçı rövanşında takımdaki yerini alacağı belirtildi.

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CEZA ROTASYONU

Teknik Direktör Advocaat, Kasımpaşa karşısında cezalı futbolcular nedeniyle rotasyon yapacak. Hollandalı çalıştırıcı, Alper'in yerine Ozan'a, Lens'in yokluğunda ise Volkan Şen'e görev verecek. Tecrübeli hoca ayrıca RVP'nin boşluğunu Fernandao ile dolduracak. Sow'u kulübeye çekecek olan Advocaat'ın sol bekte de değişiklik yapmayı planladığı ve Hasan Ali'nin yerine İsmail'e forma vermeyi düşündüğü kaydedildi.