Şenol Güneş’ten Galatasaray yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel maçını düşünüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer Sheva maçını düşünüyor.

Akhisar karşısında son 10 dakikada teslimiyet içinde olduklarını söyleyen Güneş, “Böyle oynarsak bizi bitirebilirler” diye konuştu. Deneyimli teknik adam Galatasaray’ın kaliteli bir kadrosu ve yeni bir hocası olduğunu da hatırlatarak, “Motive oynayacaklardır. Nasıl oynayacağımızı göreceğiz” dedi.

İşte Güneş’in maç sonu açıklamaları:

Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Oyun üstünlüğü genellikle bizdeydi. Rakibe çıkmasına izin vermemeye çalışacaktık. 80. dakikaya kadar hem bazı oyuncuların yorgun olması ve skorun etkisiyle rakip etkili oldu ve skor buldu. Kötü bir görüntü verdik o bölümde.

Son bölümde teslimiyet içinde görülmemiz bizim için kötü bir tabloydu.

Bunlar bizim dışımızda gelişen şeyler. Futbol ciddi bir iştir. Oynadığımız oyunun karşılığı olarak sonucu almak istiyoruz. Sonucu alıp oyunu konuşmak istemiyoruz. Bu maç zamanı geldiğinde oynanır biter. Lig bir maratondur. Daha önemli bir maçımız var perşembe günü. Avantajımız var. Son 10 dakikada gibi oynarsak bizi bitirebilirler… Galatasaray yeni bir hocayla iyi bir kadrosu var. Motive oynayacaklardır. Nasıl oynayacağımızı hep beraber göreceğiz.