Talisca attığı golü anlattı

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçından sonra siyah beyazlı futbolcu Talisca önemli açıklamalarda bulundu.

Talisca’nın açıklamaları şu şekilde:

“Cenk topu bana indirdiğinde kalecinin pozisyonunu görmüştüm. Golle sonuçlanan bir şut oldu. 4 puanlık fark bize yardımcı olacak. Çalışığ eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var, lig de daha uzun. Artık çalışıp yapacağız. 2 tane çok zorlu maç oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğiz. İkisinde de galibiyet arayacağız.”