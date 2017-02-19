Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
19 Şubat 2017 19:03
BEŞİKTAŞ
3 - 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Talisca attığı golü anlattı

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
21:3519 Şubat 2017
0
Talisca attığı golü anlattı

Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçından sonra siyah beyazlı futbolcu Talisca önemli açıklamalarda bulundu.

Talisca’nın açıklamaları şu şekilde:

“Cenk topu bana indirdiğinde kalecinin pozisyonunu görmüştüm. Golle sonuçlanan bir şut oldu. 4 puanlık fark bize yardımcı olacak. Çalışığ eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var, lig de daha uzun. Artık çalışıp yapacağız. 2 tane çok zorlu maç oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğiz. İkisinde de galibiyet arayacağız.”

Etiketler
akhisar belediyespor beşiktaş talisca
Son güncelleme: 21:40 | 19.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER