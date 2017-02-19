Tudor’un oyunu

Atak, enerjili, heyecanlı, hırslı… Igor Tudor hoca bu özelliklerini Galatasaray takımına geçirmiş gibiydi. Takımını savunmada ve hücumda dengeli, sahanın her yerinde rakibine basa basa oynattı ilk yarı boyunca Tudor hoca. Galatasaray, alışık olmadığı şekilde dikine, çabuk, sağ ve sol çizgileri kullanarak, rakip kaleye inerek, kaptırdığı toplarda üçüncü bölgede baskılı, çoğalarak, çabuk oynamaya çalıştı.

Düne kadar yürüyerek oynayan Galatasaraylı oyuncular oldukça zorladı. Selçuk'un geriye oynaması dışında kısmen becerebildiler bu taktiği denebilir. Linnes ve Sabri çizgileri gerektiği gibi kullandılar. Sahanın en iyi oyuncularından olan Sabri, üçüncü bölgede çıkmaya çalışan rakibinden öyle bir bir top kaptı ki; görülmeye değerdi. Çabuklukla organize atağa dönüştürdü Galatasaray bu topu ve Podolski'nin düzgün ve sert vuruşu golü getirdi.

Üçüncü bölgede istekli, baskılı ve kalabalık olmasına rağmen etkili atak ve gol pozisyonuna girmekte zorlandı Galatasaray. Rize, kontratak oynamaya çalışsa da Galatasaray'ın ikinci bölgesine geçmekte zorlandı.

İkinci yarıda ise Rizespor daha derli toplu oynadı, rakip alana daha kolay ve hızlı geçti. Skoru korumaya yönelik oynayan Galatasaray, zaman zaman atak yedi, Rize heyecan yarattı Muslera'nın kalesinde. Bunlardan birinde serbest vuruşta Özgür Çek, Muslera'yı çivileyerek golü yaptı.

Rodriges yerine yerli oyuncu bulunamaz mı ki bu oyuncu da ısrar ediyor Galatasaray? Ayrıca Bruma üzerindeki tasarrufu da akılımıza yazdığımız bir durumdu ki, bu tür davranışlar için umarım Tudor hoca daha fazla cesaretlenmez.. Chedjou'nun takıma girmesiyle sanki savunmanın ortası geçmiş maçlardan daha iyi gibiydi.

Saha kenarında Tudor hocayla, Hikmet Karaman hocanın birbirine nazire gibi yaptıkları şovlar da maça ayrı bir seyir zevki getirdi.