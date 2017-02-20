Antalyaspor’da neşeli antrenman

Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor cumartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Konuk Tesisleri’ndeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Kondisyon, top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar 3 gruba ayrılarak küçük sahada maç yaptı. Maçta futbolcuların hırslı olduğu gözlendi. Eto’o’nun yer aldığı yeşil yelekli takım iki takımla da oynadığı maçı kazandı. Galibiyet sonrası Eto’o ve arkadaşları büyük sevinç yaşadı.

Çalımbay ve Eto’o’nun takımı galibiyet sonrası fotoğraf çektirdi. İzinli Motta ile hafif sakatlığı olan Yekta’nın katılmadığı antrenmanda Sandro ile Sakıb takımdan ayrı koşu yaptı.