Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Barcelona 3 puanı son anda kurtardı

Barcelona evinde Leganes'i zor da olsa yenmeyi başardı. PSG darbesi ile sarsılan Barcelona, 3 puanı son dakikada kazanılan penaltı ile aldı.
00:4320 Şubat 2017
0
Barcelona 3 puanı son anda kurtardı

İspanya La Liga .. hafta maçında Barcleona evinde Leganes’i konuk etti. Nou Camp’ta oynanan mücadele 2-1 Barcelona üstünlüğüyle son buldu. Temsilcimiz Arda Turan ilk 18’de yoktu.

Barcelona 4. dakikada Lionel Messi ile öne geçerken Leganes 71. dakikada Lopez ile bulduğu golle eşitliği sağladı. Lionel Messi 90+2’de penaltı golüyle 3 puanı getirdi.

Barcelona bu skorla 51 puana yükseldi. Leganes ise 18 puanda kaldı.

Paris Saint Germain’e Şampiyonlar Ligi’nde 4-0 yenilen Katalanlar, ligde de bilindik performansından uzaktı.

Luis Enrique’nin ekibi ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

Etiketler
arda barcelona Leganes messi
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER