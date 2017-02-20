Barcelona 3 puanı son anda kurtardı

İspanya La Liga .. hafta maçında Barcleona evinde Leganes’i konuk etti. Nou Camp’ta oynanan mücadele 2-1 Barcelona üstünlüğüyle son buldu. Temsilcimiz Arda Turan ilk 18’de yoktu.
Barcelona 4. dakikada Lionel Messi ile öne geçerken Leganes 71. dakikada Lopez ile bulduğu golle eşitliği sağladı. Lionel Messi 90+2’de penaltı golüyle 3 puanı getirdi.
Barcelona bu skorla 51 puana yükseldi. Leganes ise 18 puanda kaldı.
Paris Saint Germain’e Şampiyonlar Ligi’nde 4-0 yenilen Katalanlar, ligde de bilindik performansından uzaktı.
Luis Enrique’nin ekibi ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek.