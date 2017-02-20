Başarının sırrı

Maç öncesi Şenol Güneş'in kart sınırında olan Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma'yı dinlendirebileceği beklentisi olmuştu. Ancak tecrübeli teknik adam, Galatasaray derbisinden daha önce sıradaki ilk maça önem verdiğini gösterdi. Takıma verdiği bu mesaj önemli. Zira eğer o, Akhisar'ı küçümsediğini hissettirse futbolcular da bundan etkilenebilirdi.

Nitekim siyah-beyazlılar her zaman olduğu gibi baskılı başladı. Adriano ve Gökhan Gönül daha çok ileriye çıkıp hücumda alanı enlemesine geniş kullandı. Bu sayede Babel ve Quaresma daha serbest oynama imkânı buldular. Ardından artık klasikleşen gol geldi. Cenk Tosun son 7 maçta 4. kez Quaresma'nın asistiyle skor üretti. Golle morallenen Beşiktaş'ta farkı ikiye çıkaran Talisca oldu. Brezilyalı oyuncu bazen maç içinde kayboluyor ama eskilerin deyimiyle raket gibi kullandığı sol ayağıyla müthiş füzeler çıkarabiliyor. Ligimizde onun kalitesinde etkili vuruşlar yapabilen başka bir oyuncu yok. Kalan süreyi de Beşiktaş hiç zorlanmadan geçirerek istediğini rahatlıkla elde etti.

Beşiktaş'ın bazı eksiklerinden ya da geçen sezon ile karşılaştırıldığında sorunlu yönlerinden bahsetmek mümkün. Fakat artık lig yarışı için buna pek gerek yok. Standart oyun düzeni ve disiplin rakiplerin çok önünde. Örneğin Babel 2 tane çok net fırsat kaçırdı ama dikkati üst düzeydeydi ve genel işleyişin içindeki rolünü başarıyla yerine getirdi. Kuşkusuz lig seviyesinin bir hayli üzerinde olan oyun standardının yakalanmasında Şenol Güneş'in payı büyük. Maçı izlerken gözüm bir yandan ondaydı. Takımının oyunda büyük üstünlük kurduğu anlarda bile en ufak hatalara müdahale edip daha iyisini talep ediyor. Başarının en büyük sırrı da bu olsa gerek.